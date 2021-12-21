工業電腦大廠樺漢（6414）旗下S&T遭做空機構Viceroy Research狙擊，指稱其涉及許多隱匿在財報外的經營實體，且有賄賂、貪污、詐欺等違規行為並未揭露，導致股價重挫。不過，德私人銀行Hauck & Aufhauser也針對此消息出示最新報告，認為其指控有誤，判斷公司實際面臨風險有限，短線已下跌過頭，重申買入評等。

樺漢受子公司利空消息影響，21日開盤跳空失守月線，股價一度大跌逾7％，最低來到218元。

針對Viceroy Research指控，S&T公告聲明，Viceroy Research出具報告前未與公司聯繫，報告內容並非集團業績，而是涉及違規事件，其中部分事件發生在10多年前。因部分指控為現任團隊上任前的舊案，且與S&T AG本身及現任團隊並無關係，需要時間調查分析，未來幾天自內、外部同步查證報告內容，完成後將公布詳細的公開聲明及具體措施。

除了公司大動作澄清之外，德私人銀行Hauck&Aufhauser也對此事件發表最新看法。報告中指出，Viceroy Research指控S&T將子公司隱藏在資產負債表外，以隱藏公司欺詐罪的看法有誤。實際上，S&T並未隱藏子公司，但是分割在外，目前S&T管理層沒有參與，不屬於任何涉嫌欺詐的一部分，因此不會面臨任何風險。

其次，在烏克蘭、俄羅斯和摩爾多瓦的組織架構曾屬於S&T AG，不過，已於2011年分割給策略投資者，SandT控股即是為此交易創建，S&T AG目前僅保有5％股權，明顯缺乏控制，故不計入資產負債表。

最後，Hauck&Aufhauser認為，Viceroy Research對S&T AG所提出的相關指控，不是不正確，就是不足以改變對其看好態度，S&T股價波段急跌3成，已有跌過頭的跡象，重申買進評等，目標價31歐元。