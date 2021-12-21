歌手王力宏爆醜聞震驚各界，由於當事人都是在台灣深夜發文，大批網友為了追進度連續3日熬夜，衍生出「見宏就休」、「蕾神之錘」等新名詞。美食外送平台「foodpanda」嗅到商機，趁勢推出「見宏就休」、「蕾神之錘」及「蕾力風行」3個優惠碼，最高可折抵150元，讓網友直呼「真的太神」。

一名網友昨（20）日於論壇《Dcard》指出，在臉書社團《爆廢公社》看到有人分享熊貓最新的優惠碼，沒想到竟然是「見宏就休」、「蕾神之錘」及「蕾力風行」，令他忍不住說「看到真的快笑死，還不只1組，熊貓會不會跟太快了」，並透露自己已用「見宏就休」優惠碼吃晚餐。

網友實測「見宏就休」優惠碼，真能折抵25元。（圖／翻攝自Dcard）

網友嘗試輸入3個優惠碼，都能使用。（圖／翻攝自Dcard）

原PO整理3個優惠碼相關折扣，「見宏就休」為訂單滿99元，折抵25元，不分新舊客皆可使用，「蕾神之錘」是買生鮮雜貨滿250元，可折抵150元，「蕾力風行」則是外帶自取滿250元，折抵150元，不過「蕾神之錘」和「蕾力風行」的優惠代碼僅限首次用戶使用。

網友嘗試輸入3個優惠碼，都能使用。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引發網友狂讚，「笑死！吃了兩天的瓜，是該犒賞一下自己了」、「謝謝王力宏賞我們優惠碼吃飯」、「笑死，力宏優惠我可以」、「感謝宏宏」、「這也能連結到王力宏，太棒了啦」、「太神啦！謝謝蕾神」。