冬至是北半球一年之中白天最短、夜晚最長的一天，從命理角度來看，好好把握這一天將能轉運、補運，命理師雨揚老師在FB粉絲團分享，把握冬至將能讓來年更順利，想要旺桃花、旺事業的人一定要吃湯圓，祈求接下來的日子更圓滿富貴。

冬至一直到春季這段時間陽氣開始回升，天地磁場變強，冬至這一天是陰陽轉化的轉運日，所以這天的行為格外重要，將會影響明年一整年的運勢，把握這天行善積德將會為來年帶來好運。雨揚老師提醒2022虎年犯太歲的生肖虎、猴、蛇、豬要把握冬至這天做煙供，點燃煙供專用香粉祈福，或至廟宇點燈、供僧，布施平安米，參加法會並念經持咒，祈求明年一切順利，平安度過。

另外，冬至這天別忘了吃湯圓，象徵團圓、圓滿，紅湯圓屬金，可以帶旺桃花運，若想要招桃花的人，可吃紅湯圓；白湯圓屬銀，可以旺事業、招財、招人緣，想要祈求職場順遂的人可吃白湯圓，記得湯圓一定要吃雙數，象徵雙雙對對、圓滿富貴。

雨揚老師進一步說明，想要求姻緣的人，在冬至這天可準備一碗紅白湯圓來拜月老，求一條紅線戴在手腕上，男性戴在右手，女性戴在左手，好桃花將會更快到來。最後，雨揚老師提醒大家冬至這天要多和家人聯繫，家人是最佳的「運勢補充器」，家運好，將能帶動個人整體運勢。

運勢命理網站「旺好運」也分享冬至這天必吃的食物，除了湯圓之外，想要提升財運的人可以吃水餃，因為水餃象徵元寶，在冬至這一天吃水餃，寓意財源廣進。另外也可在紅包袋內準備象徵招財的貔貅、金蟾等吉祥物，放在枕頭下，用來添補財運。