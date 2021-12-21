四大公投結束，緊接而來的是明年1月9日舉行的台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案投票，及台中市二選區的立委補選。對於「罷昶」，資深媒體人黃暐瀚認為，林昶佐能否罷免成功關鍵於在於仇恨值還有投票率。

黃暐瀚昨（20日）在政論節目「新聞大白話」上表示，罷免案是看仇恨值，過去罷免案王浩宇、黃捷、陳柏惟中，王浩宇和陳柏惟遭罷成功，而林昶佐有沒有比王浩宇和陳柏惟仇恨值更高？如果有的話，林被罷機率就會相對提高。

黃暐瀚直言，雖然四大公投在林昶佐選區開出來，都是「同意票」大於「不同意」，但是「同意票」都只有3萬多票，罷免林昶佐的門檻則為6萬1千多票，這中間差了3萬多票，當然有部份人士認為公投是對事不對人，不能一概而論，但目前看起來台北萬華中正選民對於要去投票較為冷感，到時要是對罷免林昶佐也是持這樣態度，恐怕連3萬多票都不過。

此外，對於台中中二選區選情，黃暐瀚指出，民進黨參選人林靜儀這幾天猛打對手顏寬恒「洗衣精」，應該是有原因的，因為這代表林靜儀的選情和顏寬恒是非常拉鋸，甚至可能是落後的，所以綠營陣營做了一些必要的選舉手段。