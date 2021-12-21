大陸央視新聞21日報導，陝西西安從12月9日出現1例本土確診病例開始，17日新增7例，18日新增10例，19日又新增21例。從18日西安市就已經啟動了全員核酸檢測，截至20日凌晨，西安市已經累計完成核酸檢測是1600萬份，專家憂心傳播鏈條尚不清，不排除新病例還會高位運行。目前西安疫情已經外溢到延安、咸陽、東莞和北京等4個城市，盡快斬斷傳播鏈刻不容緩。

報導稱，西安公布疫情三大傳播鏈條，社區傳播是現在整個西安防疫的重點。一是12月9日，入境航班隔離酒店出現1例本土確診病例。二是12月12日，子牛門診出現1例病例，直到目前也沒有密切接觸者呈陽性。三是12月15日，長安大學出現3例病例，截至目前這條傳播鏈已經超過20人，而且還有再繼續擴大的趨勢。盡管前期西安市做了大量流調工作，但目前具體傳播途徑仍不清晰，流調在各個傳播鏈之間也缺少明確的關聯性。很多陽性病例是在社區檢測中發現的，說明西安社區傳播已經開始。後續西安疫情將會處於快速發展階段，目前疫情傳播風險還是比較高的。

據悉，西安12月21日將開始新一輪全員核酸檢測。西安疫情，目前已經外溢到延安、咸陽、東莞和北京，4個城市，盡快斬斷傳播鏈刻不容緩。

武漢大學公共衛生學院教授宇傳華表示，作為傳染源的航班，12月4日從巴基斯坦飛往西安，到12月9日西安出現了首例確診，中間已經隔了好幾天。雖然傳染源查清楚了，但是傳播鏈條還不清楚，尤其是幾條鏈條之間是如何傳播的，目前仍不清楚，所以目前已經出現了社區傳播。隨著西安全員核酸檢測，未來不排除新病例的數位還會在高位運行階段。

宇傳華指出，要割斷傳播鏈，無非「四早」：早發現、早診斷、早隔離、早治療。一定要早發現，一旦有疫情來了之後，要用大數據去對密接、次密接進行一些隔離管控，包括對隔離場所的預留。另外就是要篩查可疑的病例，切斷傳播途徑，對不同的區域進行嚴格的科學精准的劃分，然後對於這些重點的人群進行監測。

宇傳華認為，目前境外還是比較嚴重，特別是全球新冠肺炎確診連續8周都在上漲，國外疫情還是非常嚴重。目前英美法等國家有5至8萬新增病例，所以很多人有些麻痹鬆懈的心理。目前要實行剛才說的早發現、早診斷、早隔離，還是要實行常態化管控，進行動態清零防控措施。