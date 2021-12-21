作家吳若權明(2022)年將屆60歲，他2019年曾以《青春好好young》奪得廣播金鐘獎少年節目獎，這兩年則出版《療心咖啡館》、《愈成熟，育天真》等心靈雞湯著作；吳若權前(19)日在臉書寫下：「認錯、道歉是解決問題最好的方式」，為男星王力宏的危機處理寫下最佳預言式註解；今(21)日他則分享自己的Youtube，談到王力宏前妻李靚蕾所說過的「情感操縱」，正是心理學所探討的「煤氣燈效應」，並詳加解說。

「蕾宏鬥」風波一週來甚囂塵上愈演愈烈，吳若權前(19)日在臉書寫下感想，當天正是王爸、李靚蕾、王力宏接力發長文的「集火日」，吳若權在午後2點寫道：「認錯、道歉，剛開始可能很困難！卻是解決問題，最好的方式」，顯然王力宏並沒有看到這番「忠告」，當天晚間貼出了自走砲長文挨轟，後才於昨(20)日正式發文道歉，可說是亡羊補牢。

眼見風波暫息告一段落，吳若權今(21)日他則分享自己的Youtube，談到王力宏前妻李靚蕾所說過的「情感操縱」，正是心理學所探討的「煤氣燈效應」，提到關於1942年的電影《煤氣燈下》(Gaslight)，故事講述一位年紀比較大的丈夫，為了奪取妻子所繼承的遺產，故意逼她發瘋，所使用的技倆就運用了「煤氣燈效應」。

吳若權解析：「所使用的技倆很簡單，就是不斷說她身體不好，指責她把家裡搞得一團亂；而最有心機的一招，就是不斷調整家裡的煤氣燈，讓妻子看到燈光會『無緣無故』地忽明忽暗，讓她開始懷疑自己，愈來愈歇斯底里，愈來愈渴望得到丈夫的認同，但丈夫堅持說她瘋了」，這樣的心理效應被羅蘋史騰(Robin Stern)博士引用，以「煤氣燈效應」形容兩人關係間的「情感操縱」。

吳若權列出五種徵狀：1.你總是會在事後批評自己，2.你常質疑自己太敏感，3.你總是在對身邊的人道歉，4.你覺得自己不是一個好伴侶，5.對週遭所有的事提不起勁，都表示兩人關係可能正處於「情感操縱」，且會歷經：「懷疑自己、自我防衛、對自己絕望」等三個階段。

吳若權強調，如果自己有所覺察，想要從「情感操縱」的關係中抽身，不再跟對方的陰謀共舞，有六點計畫可供參考：1.學會辨認問題，2.必須要同情自己，3.同意做出犧牲，4.跟感受保持聯繫，5.激勵自己，6.進行改善的行動。最重要的事做出決定、拿出行動，果斷離開這段「情感操縱」的關係，主動按下停止鍵才是明智之舉。

吳若權的詳盡分析對照「蕾宏鬥」的波折衝突，例如王力宏所說「兩人為挽救婚姻，前後換了5名心理諮商師」，李靚蕾打臉指是因為王力宏「想找到可以證明太太是瘋子的心理師」，確實有許多值得吃瓜群眾參考的地方，網民看了狂按分享，不到半天便吸引了2.8萬人按讚。