工業電腦廠樺漢(6414)旗下子公司S&T AG因遭放空機構Viceroy Research放空，股價短期一度重挫逾3成。雖然報告與營運績效無關，樺漢今（21）日股價仍聞訊放量重挫7.82％至218元，回測近1月低點，早盤維持逾5％跌勢，在工業電腦族群中表現最弱。

Viceroy Research在16日出具報告認為，S&T除了本身勞動密集型的商業模式、以及透過人為方式提高併購價值外，還有許多隱匿在財報外的經營實體，認為公司隱匿了部分關連交易，且存在賄賂、貪污、詐欺等違規行為，但經營層並未對外揭露相關風險。

對此，S&T發表簡短聲明指出，Viceroy Research報告內容非關集團業績，而是涉嫌違規等事宜，由於部分發生在10多年前，與目前管理高層或S&T本身無關，因此需要一些時間分析，目前已主動委請會計師及律師深入調查中。

S&T表示，將在未來幾天自內、外部同步查證報告內容，並公布詳細的公開聲明及具體措施。執行長Hannes Niederhauser表示，集團確認目前經營業績符合展望預期，經初步調查，除了羅馬尼亞S&T外，如同報告所述，主管當局尚未對集團任何公司提出訴訟。

S&T及旗下工控大廠Kontron為樺漢營運的品牌事業群，目前樺漢合計持股27.64％。據樺漢財報揭露，S&T AG前三季合併營收306.88億元、年增6.83％，稅後淨利8.32億元、年增0.68％，樺漢按持股比例認列全額營收及2.19億元獲利，占比約46.21％、26.57％。

投顧法人認為，由於此事件與公司營運績效無關，故對樺漢整體獲利沒有影響。由於S&T Kontron及系統整合業務的帆宣在手訂單創高，配合樺漢自身的設計製造（ODM/JDM）業務受惠歐美需求復甦及缺料趨緩，均為營運短期成長動能。

投顧法人看好樺漢三大事業群的在手訂單均將逐步轉化為營收，預估今明2年每股盈餘可望分別達12.6元與15.8元，明年獲利有望創高，目前本益比13倍、評價仍偏低，故維持「買進」評等、目標價269元。

另一家投顧法人則認為，樺漢今明2年營運成長動能主要來自博弈、零售、機器視覺等新產品貢獻，預估營收將分別成長17％、12％。由於主要成長來自母公司產品，獲利將不被稀釋，預期母公司稅後淨利成長19％、35％。

不過，若以第三次可轉債及私募可轉債完全轉換後股本估算，投顧法人預估樺漢明年完全稀釋後的每股盈餘約13.9元，考量公司規畫發行第四次可轉債及辦理現增，將持續稀釋每股盈餘表現、維持近年13～14元水準，故維持「中立」評等、給予目標價240元。