美國總統拜登12月簽署行政命令，指示聯邦政府到2035年只購買零碳排的車輛，最終目標讓所有聯邦機關在2050年實現碳中和目標，白宮將花費數十億美元來擴大聯邦政府的電動車車隊，升級政府擁有或租賃的建築，並為美國電力網增加更多綠電，包括福特等車廠近期也積極宣布擴大對電動車投資金額，凸顯電動車市場已成兵家必爭之地，相關基金可望受惠。

投信業者表示，首輛電動SUV Mustang Mach-E買氣超夯，福特日前宣布調整產線拚2023年生產20萬輛，較2021年高出兩倍之多；通用汽車（GM）計畫投入超過30億美元，於密西根州的兩項電動車投資項目，包括將位在底特律郊區的Orion廠改造成電動卡車生產中心，工程估耗資至少20億美元，還計畫與南韓LG Energy Solutions合作，在密西根州蘭辛的工廠附近設立一座電池廠，這項計畫所分配到的資金估逾20億美元；福斯汽車（VW）日前也提到未來五年將投資約1800億美元，且逾半資金將用於開發電動車，是歷來首見。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，近期許多車廠不約而同高調宣示提高電動車投入金額，主要因歐美中等主要經濟體官方集中訂定2030～2040年禁售燃油車及嚴格限制燃油車二氧化碳排放量，尤其電動化進度相對落後的美國政府，也已推動電動車刺激政策及鋰電池戰略物資。2022～2023年隨著晶片供應問題改善，加上電動化進程超預期，整體汽車零組件供應鏈未來二年獲利前景將持續看好。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，拜登曾在多次競選活動及上任後的發言，在2050年之前實現淨零排放，現在這一目標和相關措施終於落實。並簽署一項範圍廣泛的行政命令，該命令計劃到2050年實現淨零排放，其中聯邦機構在2035年前所有車輛實現零排放，展望2022年，半導體產業成場動能依然強勁，持續看好AI、數據中心及電動車等具備長線趨勢的族群。