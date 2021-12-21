冠德企業集團今（21）日表示，在今年耶誕節的腳步愈來愈接近之際，冠德建設、根基營造和環球購物中心，今年以永續讓愛循環的理念，送暖到「義光育幼院-世美家園」。

溫馨的耶誕佳節腳步近了，今年在疫情影響下，不僅拉遠了人與人之間的距離，許多社福團體也面臨資源捐助的中斷，冠德企業集團旗下冠德建設、根基營造及 Global Mall 環球購物中心，以傳遞幸福生活價值、推動永續家園為宗旨，期望不只營造歡樂的耶誕氣氛，更能賦予後疫情的首個耶誕節不同意義。

因此今年舉辦的「義光育幼院-世美家園」公益活動，以「永續．共享」為主題，不僅實現30名院生的耶誕禮物願望，更進一步捐贈冠德集團認養的宜蘭行健村「有機稻米」200公斤，透過充滿愛的在地有機好米，達到友善土地、與環境共生，還能讓院生食得健康安心，將幸福綠色家園拓展出去，形成愛及環境的永續循環。

冠德表示，冠德企業集團已連續三年發起「義光育幼院-世美家園」公益活動，從第一年的夏季擔任志工協助清潔打掃環境，到去年冠德志工陪同院生歡度耶誕節，一起大跳Baby Shark、耶誕老公公送上禮物，並攜手異業資源，為院生打造營養餐點計畫。

今年冠德集團更擴大深植綠色永續家園，捐贈持續認養的宜蘭行健村「有機稻米」200公斤，讓院生食得安心健康，還能一起體現永續生活，同時還事先蒐集院生的耶誕禮物願望提供員工愛心認領，不到30分鐘全數認領完，院生拿到期待的圖畫本、色筆、MP3、手錶及保暖發熱衣物等展現的雀躍神情，讓過節時刻充滿著美好且更具不同意義。

其中捐贈的宜蘭行健村「有機稻米」，位於宜蘭三星鄉，採用無毒、無農藥、無化肥的有機農法種植，冠德集團秉持著友善土地、關懷環境，也持續推動契作認養稻田計畫，鼓勵小農友善栽植。

同時也邀集員工親子參與插秧，並將收成契作的無毒健康米作為企業贈禮，藉由實作及食育教育，認識土地及環境的永續，並將永續意識向外拓展、向下紮根，一起實踐在日常生活當中，甚至現在更擴大這份關懷傳遞到育幼院院生，讓對台灣這塊土地的愛與永續的實踐不斷循環，生生不息。

冠德表示，成立超過40多年的冠德企業集團，從建築營建品質的提升、打造精緻家園到創新生活型態，為大眾建構幸福家園，更進一步前瞻未來趨勢，致力貫徹 ESG（環境保護、社會責任、公司治理）理念，全面推動永續家園之發展，從綠色家園、智慧城市、幸福社會三大ESG發展構面，以家為起點拓展到社區、商圈到台灣社會，具體實踐永續生活、打造美好家園。