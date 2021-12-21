國際局勢變化快，大陸與美國之間的角力影響也持續擴大，尤其2022美國將進行期中選舉，大陸也會在「二十大」確立下屆領導班子，台灣民眾黨因此將在25日舉辦前瞻論壇，針對「國際局勢與台灣角色」進行討論。

台灣民眾黨表示，國際局勢詭譎難測，變化速度與過去相比也相當罕見，大陸與美國兩大強權的競爭影響持續變廣、變深，加上新冠肺炎疫情也加劇影響全球政治、經濟體系，世界各國都只能努力調整步伐，希望能夠在錯綜複雜的國際關係中找到最佳解方。

2022年美國將進行期中選舉，大陸也即將舉辦第二十次全國代表大會，而對於夾雜在大陸與美國兩大勢力競爭之下的台灣，找到自處的方式相當重要，不論是外交或是兩岸之間的關係都應該要務實的面對。

為了共同探討相關議題，台灣民眾黨政策智庫將在25日舉辦「前瞻2022國際局勢與台灣角色」論壇，除了台北市長柯文哲將與會致詞外，還邀請多位國際、兩岸關係領域的專家與談，分三場針對台灣與大陸、台灣與美國及台灣與日本之間的關係進行討論。