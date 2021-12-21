我國參加在阿拉伯聯合大公國舉行的2021年「第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽」，成績20日晚間揭曉，6位參賽學生共獲6面金牌，國家總體排名第1名。其中，台南一中學學生林軒名同時獲得競賽特別獎項「理論獎」及「總成績獎」，名列全體參賽學生第1名。

國際國中科學奧林匹亞（IJSO）為培養青少年對科學的興趣，整合數學、物理、化學、生物及地球科學等科學相關學科舉行國際競賽，參賽者須為未滿16歲學生。我國自2004年起參賽至今18年，有10年獲得6金，表現相當出色。

今年競賽由阿拉伯聯合大公國主辦，共59國359位選手參加。受新冠肺炎疫情影響，各國需派領隊代表赴杜拜參與實體會議，選手則在自己國家經遠端監控參加比賽，所有競賽過程與歷屆相同。我國2位領隊代表於12月11日飛往杜拜參與實體會議，今日搭機返國。

我國6位選手由台師大理學院教授組成教練團隊負責培訓，12月13日開幕典禮後領隊教師們隨即與學生分隔並參加線上會議和試題討論，選手則開始進入無通訊的競賽階段，直至12月18日傍晚完成實驗競賽後才可對外通訊。

我國今年參賽的6名選手分別是建中陳柏凱、台中一中戎慶一、台南市建興國中蔡依珊、台南一中林軒名、台南一中張丞漢及高雄中學許孟哲，他們均獲得金牌。

台師大生命科學系教授張永達表示，這次實驗操作題，是主辦單位將器材及配方寄到各國，再由各國自行去購買藥劑來進行，可能是因為各國使用藥劑的廠牌不一樣，我國選手做出的結果不被接受，導致這方面被扣分，相當可惜。但總體來說，台灣選手的表現仍相當不錯。

獲得全體參賽學生第1名的林軒名則說，這次比賽不能實際到阿拉伯聯合大公國的杜拜、只能線上參加，少了現場刺激角逐冠軍的興奮，有點可惜。不過對於台灣得到世界第一的成績，他覺得是莫大榮耀，也將成為他未來從事科學探究最好的起點。

為鼓勵學生踴躍參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽，教育部訂有相關成績優良學生升學優待辦法。獲得本次競賽金、銀、銅牌的學生，可保送高級中等學校或專科學校五年制就讀，獲金、銀、銅牌者還可分別得到教育部20萬元、10萬元與5萬元獎學金。