63歲翁姓男子因糖尿病引發腎病變，在5年前開始洗腎，出現精神不佳及關節痠痛等症狀。亞大附醫腎臟科主任周哲毅今天表示，改用新型血液透析過濾器後，不僅可強化過濾中、大分子毒素，半年後也減少紅血球生成素施打量，精神及活動度變佳，大幅改善生活品質。

亞洲大學附屬醫院副院長暨腎臟科主任周哲毅表示，患者自從因洗腎後，陸續出現精神不佳、皮膚搔癢、神經病變、關節痠痛等症狀，傳統血液透析過濾器（人工腎臟)能改善噁心嘔吐、昏迷等尿毒症狀，但即使增加透析時間和次數，也無法有效清除體內中大分子毒素及相關慢性不適症狀。

周哲毅指出，傳統與新型人工腎臟的原理都是採用透析藥水進行擴散清除，但新型會灌入乾淨的補充液，藉由大量脫水產生的對流作用，能清除中大分子毒素，保留人體所需的蛋白質，更接近原本的腎臟功能，改善營養狀況、減少對藥物的依賴。

周哲毅強調，傳統及新型過濾器的目的都是希望能延長殘餘腎功能，盡可能排出體內毒素，不要殘留，尤其前者對於小分子毒素過濾效果佳，後者則能強化過濾中大分子毒素，醫師會根據患者的狀態及症狀採取不同的工具，以達到最佳治療效果。

周哲毅提醒，洗腎患者除了定時接受透析外，日常生活也應控制鹽分與水分的攝取，並適度運動、控制飲食、按時服藥、維持血壓穩定，才能減少尿毒素累積，若出現皮膚搔癢、對藥物依賴過重、營養狀況不佳等狀況，可與醫師討論調整透析模式，以提升生活品質。