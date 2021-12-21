新竹縣政府21日舉辦主管會報，縣長楊文科在會中也提醒府內一級主管，務必對合併問題深入了解，兩個單位變一個單位，要有所因應，事後受訪時也指出，任何重大的政策改變必須經過多方商討，否則倉促升格，「未來4年一定是吵吵鬧鬧」，執政者不可不慎。

向來很少在主管會報中發言的副縣長陳見賢也表示，升不升格這個議題，「我們沒有主控權、這是中央在主導」、「我們要做好準備」，陳見賢說，在縣長就職3周年前夕談到這個議題，他也不知該怎麼講。陳見賢隨後抨擊，現在社會氛圍變了，「會做事比不上會作秀的、會說話的比不上會說謊的」。

陳見賢也讚美在座局、處首長都是會做事的人，楊文科執政3年負債減少到剩90億，局處長做了很多，建設更進步，社會福利每年增加1億等，面臨竹竹合併，依舊要做準備。

楊文科也表示，他希望府內主管都要重視大新竹合併的議題，也請民政處針對改制部分事先準備，而行政和財政處也要對縣有財產在合併時如何處理要提出意見，各局處對合併議題都要有深入了解，如果合併成功就依照合併成功的方法，選戰怎樣打是另一回事，但事情要有所準備。

楊文科也說，合併升格的事情大家討論很多，「事實上我們也準備很多研討、辯論和論壇，就如何升格最恰當，還有時機等，我們都在研究」，他認為，重大政策的改變必須經過多方商討、從長計議，否則倉促升格，未來4年一定是吵吵鬧鬧，執政者「不可不慎」。

楊文科在主管會報告訴局處長要加緊服務的腳步，對政策推動一就要全力以赴，若合併一定要做、不可等，也無力對法令修改有任何影響的話，「面對這樣的變局，也一定要處變不驚、全力以赴」。