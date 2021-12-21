歌手王力宏近日遭到前妻李靚蕾爆料私生活淫亂，並患有「性愛成癮症」及自戀型人格，優質形象徹底崩壞，一夕間成為人人喊打的過街老鼠，也成為各大社群媒體揶揄的對象。不過，除了他之外，這幾日微博上還出現另一名正妹，同樣與王力宏一樣受到眾人熱議，爆紅原因竟是犯罪。

王力宏的離婚風波延燒多日，引起所有華人圈的媒體及網友高度關注，而被設為「主戰場」的微博，除了王力宏的相關消息頻頻登上熱搜榜外，大陸知名直播主薇婭（本名：黃薇；Viya），關注程度也不惶多讓。

被封為「帶貨女王」的薇婭，以甜美外表與凹凸有致的身材，在直播界快速竄紅，光是在淘寶直播間就擁有超過百萬名粉絲追蹤，每次直播平均會有80萬人觀看，而她也憑著十足的親合力，在直播間親自示範產品並推薦衣物、保養品等各項產品，讓她曾在短短5小時內便讓一間默默無名的小店成功創造營收超過7000萬人民幣（約新台幣3億元）的超狂業績。

超強的帶貨能力除了讓店家一夕致富，也吸引不少廠商爭相合作，薇婭也因此身價翻倍，光是抽成的報酬就足以讓她直接買下一間房，加上她與丈夫董海鋒精準的投資眼光，讓她年僅36歲便以90億人民幣（約新台幣392億元）的身價擠進「中國500大富豪榜」中，宛如女明星般耀眼。

不過，這位新科富豪近日卻被大陸浙江稅務局查出她疑似隱匿真實收入，且不實申報稅金，逃稅金額將近6.4億人民幣（約新台幣27.9億元），補稅加罰款可能還得被追討13.41億人民幣（約新台幣59億元）。消息一出讓薇婭完美形象瞬間崩塌，並與女星范冰冰一樣微博帳號「被消失」，即使隨後薇婭發出道歉聲明，承認自己逃稅，微博帳號仍無法使用，也無法繼續直播帶貨，損失金額恐怕將持續擴大。