四大公投於18日落幕，結果是全未過關，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，為什麼民進黨能躲過這一劫？是因為民進黨成功召回支持者投票，以及讓中間選民不出來投票所致。但游盈隆提醒民進黨，台灣俗語說：「贏筊就好，麥擱想要贏話」，綠營能躲過一劫已是萬幸，膨風話少講一點比較好。

游盈隆今（21日）在臉書發文表示，公投結果出爐後，民進黨基層樂不可支，黨政高層對外發言則顯得低調，只有蔡英文總統在選後記者會儀式性地「四個訊息」喊話，略嫌高調與空虛。台灣俗語說：「贏筊就好，麥擱想要贏話」，畢竟這次投票率只有四成一，無法呈現台灣多數民意，民進黨能躲過一劫已是萬幸，膨風話少講一點比較好。

為什麼民進黨能躲過這一劫？游盈隆直言，選前四項公投宛如四個超級強烈颱風一個接一個，非常可能登陸，卻在最後一刻變成低氣壓，讓執政黨毫髮無損？選前沒有人敢說會是這樣的結果，包括總統府、行政院、民進黨在內。民進黨最後五十天絕地大反攻，用九牛二虎之力，耗資上億，可以稱之為「民進黨版的諾曼地登陸」，是單一最重要決定因素。

游盈隆指出，這次絕地大反攻的終極效應有二，一是成功召回可觀傳統支持者和黨站在一起，另一個是造成大量藍綠認同者與中性選民的強烈困惑，形成「雙趨衝突」，最後決定不投票。後面這個效應顯得更加重要，沒有人在選前看到這個可能性存在。

從這個角度看，游盈隆認為，這次四項公投台灣選民的表現讓人大開眼界，也讓所有觀察家上了寶貴的一課。有外媒選後新聞分析稱「這是台灣選民對蔡政府的信任投票」，是言過其實，並不真正瞭解台灣主流民意。選後，當在野黨和民間團體仍在愁雲慘霧中，民進黨已經開始積極部署2022地方大選和若干重大政策議題，如第七都和進口日本核災區周邊縣市產品等等。的確，四大公投過後，還有什麼比2022地方大選更重要的事呢？

游盈隆提醒，只不過，民進黨切忌得意忘形，一次成功的技術性封殺四大公投，充其量只是獲得短暫喘息的機會，並不表示贏得台灣主流民意的支持，更不表示政府可以為所欲為。