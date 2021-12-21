據大益茶官方微信號21日凌晨消息，雲南大益茶業集團董事長、總裁，雲南大益愛心基金會理事長吳遠之，在加拿大旅居期間，因突發腦溢血，經搶救無效於12月19日去世、享年55歲。大益集團對外表示，已成立特別委員會，全面負責大益集團營運管理工作，集團生產、經營、決策等各項工作均正常進行、穩定展開。

據時代財經報導，吳遠之目前為雲南大益茶業集團的最大股東，持股比例為90％。同時還擔任雲南大益微生物技術公司、西雙版納大益茶茶禪世界開發建設公司等23家公司的法人代表，大多為大益集團子公司或關聯公司。同時吳遠之目前還在31家公司擔任董事長、董事等職務，並擁有65家公司的實際控制權。

吳遠之1966年出生於海南，畢業於北京航空航太大學，主修飛機設計。之後遠赴加拿大渥太華大學，獲得工商管理碩士學位，曾在海南省政府經研中心、海南證券交易中心、海南清瀾實業等地工作。2004年吳遠之率團隊收購雲南勐海茶廠，將其改名為雲南大益茶業集團。

根據大益集團官網顯示，公司是目前大陸國內銷售、生產規模最大的茶業集團。2011年，大益經大陸國家商務部認定為「中華老字號」；2016年進入大陸品牌價值500強，品牌價值達112.02億元（人民幣，下同）位居茶行業首位；2018年，大益茶品牌天貓管道整體銷售單日破億元。

回顧今年3月吳遠之接受媒體採訪時介紹，普洱茶產業推進了農、文、旅各產業融合發展，預測普洱茶未來會有20年以上的高速發展期。