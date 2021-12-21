香港性感女神邱淑貞的大女兒沈月近年接承老媽衣缽出道當模特兒，今年8月沈月過20歲生日，母女同框畫面被網友讚青出於藍。近日，沈月再度分享自己代言美照，可見她深U禮服上身，破尺度亮出事業線，而內心還是小女孩的她，也到微博曬出自己開心吃東西的影片，打趣說：「聽說很多人喜歡看我吃熱狗」。

邱淑貞1999年閃嫁給香港時裝公司I.T創辦人沈嘉偉，之後便淡出演藝圈，兩人育有3個女兒沈月、沈晨、沈日，尤其是大女兒沈月更是完美遺傳了母親的美貌，近年被譽為最美星二代，舉手投足都有媽媽的影子，也吸引不少廠商上門邀沈月代言。

沈月曬出吃熱狗影片。（圖／翻攝自YuetYuet_月月微博）

沈月頂著「女神接班人」的頭銜出道，先前接受專訪則坦言個性內向，從小因為星二代身分備受壓力，放學時總有媒體在校門口等她，父母為了保護她便請貼身保鑣照顧她，但讓她壓力更大，還因此被排擠，目前她正就讀國外的大學，去年因疫情回到香港，便開始遠端上課的生活，並表示對唱歌、跳舞，和時尚領域的事物有興趣，未來不排斥成為藝人。

沈月日前綁著公主頭，穿著黑色短版外套、短裙，出席名車活動，還分享在活動上拿到最愛的美式熱狗當點心，讓她少女心大開當場嗑了起來，之後也將影片轉到微博，引來網友大讚：「卡哇伊」、「連吃東西都可愛」，而近日她又分享代言珠寶的照片，直說：「迫不期待聖誕節的到來，大家最想要什麼禮物？」而照片中可見她連換穿兩套黑色及粉色的禮服，小露深溝看來女人味十足。