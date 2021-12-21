台中市長盧秀燕抽出台中購物節千萬豪宅幸運兒。（盧金足攝）

市長盧秀燕抽出千萬豪宅，屏東家庭主婦幸運兒驚呼，我不相信（盧金足攝）

盧秀燕抽出千萬豪宅 屏東婦幸運兒驚呼：不相信

找朋友找到一棟房子！21日上午10時30分台中市長盧秀燕抽出台中購物節千萬豪宅幸運兒，打電話給得主時，這名從屏東來台中找朋友的陳姓家庭主婦得奬者驚訝大叫，「我不相信，我不相信！」還問今天是幾月幾日。

幸運兒是誰呢？盧秀燕與來賓抽出的號碼，出現連4個「2」的數字，盧秀燕打電話給豪宅得獎者時，這名獲財神眷顧的得主，直呼不相信，還以爲接到詐騙電話。

盧秀燕打電話給陳姓得主時，她才來台中找朋友2天，今天下午要回屏東，盧要她可以住下來，成為豪宅女主人她興奮的說不出話，她買了2500多元電子產品就中了豪宅。

經發局統計，登錄消費總金額，其中有53億元是來自彰化，南投，新北等外縣市的民眾來台中的消費，外縣市消費累計金額與去年相較成長逾10倍。

APP累積下載次數突破109萬次，整整為去年的3倍，以及活動網路聲量逾9.1萬筆，活動成效及振興地方經濟力道強。

盧秀燕表示，台中祭出購物節，吸引民眾帶著中央振興五倍券到台中消費抽現金好禮，創下超過291億元發票登錄消費金額，根據中央統計至12月6日止，中央振興5倍券已兌換總額為475億元，台中兌領金額約80億元，占全台兌領金額16.8％，六都名列前茅。

今年度購物節相較去年，消費登錄金額成長223％，累積發票登錄張數來到3295萬張成長175％，每人平均消費登錄金額超過3.9萬，與去年相比成長56％。

今年度購物節規畫「地區限定抽」，天天回饋100組5000元回饋給在大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井等地區消費的民眾，限定抽地區消費累計金額與去年相較平均成長逾258％，有效提振區域經濟。

盧秀燕感謝市府各局處和外界鼎力協助，鼓勵民間消費，振興地方經濟，共同攜手走出疫情下的陰霾。

台中購物節最受期待的「千萬好宅壓軸抽」，由盧秀燕、麗寶樂園渡假區代表與在場貴賓共同抽出好宅幸運得主，親自call out恭喜這名消費者。