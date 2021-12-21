一名女網友在網上抱怨隔壁的男鄰居常坐在陽台上，想偷窺她在幹什麼，但因為窗戶沒開看不到，還跑去跟女網友的媽媽抱怨，「為什麼你女兒都不開窗，不通風」，噁心又白目的行徑讓女網友傻眼。

這名女網友日前在臉書「爆怨2公社」揭露隔壁鄰居的噁心行徑，她表示，這名年長的男鄰居時常坐在陽台偷窺對面住戶在幹什麼，因為原PO平時都沒開窗戶，鄰居還因此跑去跟原PO媽媽抱怨「為什麼你女兒的窗戶都不打開？不通風，會發霉！」，接著還繼續靠北，「下雨天為什麼不把拖把收進去？拖把在那淋雨，我看了很阿雜」。

原PO說，聽了媽媽轉述男鄰居的話覺得超噁心、變態，「關你什麼事啊，偷窺狂」，更扯的是隔壁男大生也被這名鄰居老頭念，曬在陽台的內褲都破掉，為什麼不買新的，且半夜還會坐在陽台觀察其他住戶，一直都在偷窺，讓大家不堪其擾。

貼文一出立即引發網友炸鍋，網友紛紛留言：「很變態」、「拖把擋住他視線了」、「下次就買個假人頭跟雨衣半夜吊著嚇死他」、「好扯，偷窺還說的光明正大」、「想看妳換衣服想很久了」、「那個隔壁老頭無法偷窺暴怒了」，但也有人說「老人家沒事在家就是到處看」。