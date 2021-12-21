首波大獎得主將可獲得價值百萬的裕隆「X-TRAIL 2.0L 智行＋電動尾門卓越精裝版」。（陳慰慈攝）

除汽車大獎，新北市經發局也同步抽出iPad、Switch等共3865個獎額。（陳慰慈攝）

新北振興加倍奉還「登錄發票抽獎」活動，今抽出首波裕隆「X-TRAIL 2.0L 智行＋電動尾門卓越精裝版」百萬汽車大獎得主，新北市副秘書長張其強並現場Call Out，得主第一時間接到電話還誤以為是詐騙集團，「追問你哪個單位？留電話給我」，一度要掛掉電話，後來得知真的抽中汽車，驚訝地說謝謝。

新北市經發局提醒，明年1月21日及2月21日還有兩波抽汽車活動，民眾在新北市單筆消費滿300元，就可以登錄發票參加抽獎。明年2月15日前發票登錄金額累計滿2000元，壓軸再抽369萬保時捷電動汽車，新北市學生則可再加碼抽200台iPad及150台AirPods。經發局將透過簡訊及電子郵件通知得獎者，即日起民眾也可至新北加倍奉還活動官網https：／／double.ntpc.gov.tw／查詢抽獎結果。

張其強表示，為了振興地方經濟，經發局推出「新北振興加倍奉還」活動，包含「新北加倍券」、「數位加碼」以及「登錄發票抽獎」，新北加倍券發出總量達4億7千萬元，兌換率95％，票券核銷回收總金額已超過1.2億元，其中有40％用在菜市場跟小吃攤，照顧到新北市的庶民經濟。

首波登錄發票抽獎今在「來趣新北金發局」及「我的新北市」以現場直播方式，及在律師及線上民眾的見證下，抽出由射擊好手吳佳穎「證件妹」代言的「X-TRAIL 2.0L卓越精裝版」汽車、GOGORO電動機車30輛、iPhone 13 35支、PlayStation 5 20台、iPad、Switch等共3865個獎額。

經發局指出，第一波登錄發票抽大獎，統計從10月8日至12月15日，共有80多萬人參加，發票登錄張數近229萬張、累計發票登錄金額逾38億元。