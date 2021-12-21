今（21）日是冬至，是一年24節氣中的最後一個，許多人冬至都會吃湯圓象徵圓滿，同時也代表今年即將進入尾聲，有不少網友發現，2022年的除夕並不是「大年三十」，對此天文專家解釋，這一切都和「朔望月」有關。

根據《人民日報》報導，從日曆上來看，明年除夕為臘月12月29日，我們所熟悉的「大年三十」居然消失了。事實上這個現象和「朔望月」有關，月亮圓缺變化一個周期稱為一個朔望月，其中月亮最圓的那天叫做「朔」，完全看不見月亮的那天則叫「望」。

中科院國家天文台南京天文光學技術研究所科普主管董志川解釋，一個朔望月周期平均需要29.5天，然而人類在制定曆法時，天數需要是整數，所以就會出現有時候是29天、有時候是30天的現象，正好2022年的臘月是小月，只有29天，所以明年才會沒有「大年三十」。

董志川表示，這種情況其實很常見，像是2003年、2006年、2013年、2016年都沒有「大年三十」，另外《搜狐網》也指出，從2025年開始到2029年，連續5年也都不會有「大年三十」；儘管如此，因為「除夕」指的是歲末的最後一天晚上，所以只要「正月初一」還在，前一晚都會是除夕。