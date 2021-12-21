民進黨近日表態將推動新竹縣市合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘已提出《地方制度法》修法草案，民眾黨立法院黨團今痛批，縣市合併不是誰說了算，不能用選舉綁架政策，更不該因人設事酬庸，縣市合併要經過充分溝通，同時政府應改革縣市資源分配問題，要求盡速召開行政區劃國是會議，並納入《國土計畫法》與《財政收支劃分法》一併討論。

柯建銘近期提出《地制法》第4條第1項修正草案，把「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，將「且」改成「或」。民眾黨團總召邱臣遠、幹事長蔡壁如、立委張其祿今舉行記者會呼籲，縣市合併不該淪為政治獎賞，應先改革縣市資源分配。

邱臣遠指出，國土規畫不是職涯規畫，縣市升格也不是首長升職，如果不是從國土、財政和都市發展的角度出發，只是為了個人的政治前景就要在選前急匆匆的修法合併，這種因人設事的政治酬庸大可不必。

邱臣遠以高雄為例，2011年縣市合併之初，人口還有277萬3千人，但今年十月卻只剩275萬1千人，顯然並未解決高雄人口外移的問題。此外，台南市的新營近年逐漸走向沒落，新北升格後雙北雙都造成基隆市的邊陲化效應更嚴重，都突顯了六都改制後未能帶動周邊發展，反而產生都市磁吸效應。

蔡壁如說，公投剛結束，民進黨立刻由上而下為一人選舉修法解套，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌邀說清楚，縣市合併升格是否中央說的算，蔡英文身為民主進步黨的主席，難道要變成不民主的政黨？

蔡壁如認為，縣市合併要停看聽，先檢討過去縣市合併的缺失，若縣市合併，鄉鎮市自治體將會瓦解，與其貿然推動縣市合併，要求蔡英文總統立科召開國是會議，邀請各政黨代表、專家學者、地方人士促膝長談。

張其祿說，大陸地廣、人口眾也只有四都，台灣如果變成九都，不僅非常荒唐，影響最深的是直轄市周邊的縣市，恐被邊陲化，政府應該先解決「富都窮縣」的問題，因為直轄市六都獲得近71％統籌分配款，其餘縣市分剩餘29％，這種不公平的分配加深了城鄉差距，建議要先以「共同生活圈」為核心，處理「行政區劃分」問題，而不是為了選舉與政黨利益炒作話題。