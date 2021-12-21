3年前林姓女子因懷疑醫師丈夫外遇、指控暴力相向，要求離婚未果，她趁丈夫返家午休時，把汽油潑在丈夫身上後縱火，對方一度命危，台北地方法院一審依殺人未遂罪將林女判刑8年，台灣高等法院重新審酌量刑因素後，改判7年。可上訴。

林女要求離婚並爭取幼子監護權未果，2018年10月19日上午11點她到化學原料用品店購買工業酒精及酒精燈，再至加油站購買汽油裝滿於寶特瓶後，在租屋處將工業酒精倒入酒精燈、汽油倒入鋼杯，並點燃酒精燈後，持往丈夫午休之臥室。

林女朝側躺的丈夫頭、臉部潑灑鋼杯內之汽油，並持酒精燈趨近，受汽油潑灑部位因而著火燃燒，對方驚醒後衝往浴室沖水將身上火勢滅熄、降溫，全身40％灼傷，並因大面積燒傷危及呼吸，經急救後才倖免於難，林女向到場處理之警員自首。

高院考量林女尋求離婚及單獨取得幼子之監護權未果，就持汽油、酒精燈致對方著火，受有危及生命且難以回復之傷害，犯罪手段及所生危害非輕，被害人獲170萬元的犯罪被害補償金，國家依法向林女求償並達成每月分期5000元之和解，考量一切情狀判刑7年。