高雄市政府警察局統計詐騙案件發生案件數最多前5名手法包含假投資、解除分期付款、假網拍、假交友(投資詐財)、猜猜我是誰。高雄一名45歲的陳姓男子接到自稱自己侄子的來電說急需用10萬元，就跑到郵局匯款，所幸櫃台人員察覺有異，通報警方，撥打視訊電話對方又不敢接，戳破這場騙局。

前鎮區一名45歲的陳姓男子是一名長期出海跑船的船員，20日接獲自稱自己侄子的來電，稱急需用錢要向陳男借用10萬元，陳男不疑有他，跑到郵局填寫匯款單準備匯款，郵局櫃台人員察覺疑似詐騙，立即通報警方，合力阻止這場騙局。

前鎮警分局一心路派出所員警獲報後立即趕赴郵局，經詢問陳姓男子事件來龍去脈後，研判應是詐騙案件，立即勸阻陳男匯款，警方向其表示這是典型的「猜猜我是誰」詐騙手法，為了破除男子疑問，撥打視訊電話給對方，但對方卻遲遲不敢接起，陳男這才驚覺有異，發現自己可能遭詐騙集團拐騙，連聲向警方及郵局人員道謝，幸虧有警方及郵局人員合作無間他才能保住10萬元血汗錢。