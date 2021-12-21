出身沖繩的女星新垣結衣，充滿透明感的清新模樣讓她大受歡迎，被譽為是「國民老婆」，她因與才子星野源合作《月薪嬌妻》擦出愛火，直接跳過公開戀情這一步，在今年5月宣告閃婚，讓廣大男粉絲崩潰不捨，沒想到還是新婚的小倆口，爆出一直是「分居婚」，結婚7個月都沒住在一起。

據日媒《女性自身》報導，新垣結衣與星野源從戲裡愛到戲外，宣布結婚後，過著怎樣的新婚生活始終是外界很好奇的事，如今被爆小倆口從宣布結婚到現在都7個月了，始終沒有住在一起，理由是本來雙方都是很重視個人生活與時間的人，加上工作忙碌，因此就維持婚前的樣子繼續生活著。

事實上兩人宣布結婚時，星野源曾公開說過兩個人沒有同居，之後主持廣播節目時，對於先前被拍到搬到女方同一棟大廈，他則大方承認，但表示不是為了談戀愛，只是碰巧，沒想到在那個房子住了一段時間後，星野源又搬家了。

週刊持續追查其行蹤，發現星野源如今不住在新垣結衣那棟大廈，目前搬到東京都的某高級大廈，租金一個月要價100萬日幣(約台幣25萬)，他什麼都搬走了，就是沒帶上老婆，某業界人士透露，星野源正在寫新歌，行程也排到了年底，新垣結衣則正在拍大河劇《鎌倉殿的13人》，需要全心投入，推測兩人還沒時間跟心力來適應新環境。

而昨晚(12/20)星野源上了直播的音樂特別節目，無名指上仍戴著婚戒，此事隨即登上推特熱搜，而這半年來，他也經常在節目上聊新婚生活，例如對妻子的愛稱是「結衣醬」，也曾說過他們雖沒住一起，但他有空就去老婆那裡，即使都凌晨一點了也照去，老婆會陪他喝茶聊天，網友們紛紛表示有人能相守一輩子一起聊天，其實很幸福。