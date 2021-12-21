群組「免費帶你賺」？55歲婦差點被詐50萬

台中市一名55歲楊姓婦人，在家上網時看到一則「免費帶你賺錢」的廣告，聲稱會有職業級華爾街操盤手帶著會員一起賺錢，輕鬆退休沒煩惱，加入投資群組後，投顧老師報了一檔黃金期貨，聲稱近期內將會獲利翻倍等，婦人聽了心動不已，便前往國泰世華銀行匯款新台幣50萬元做為投資基金，所幸遇到細心行員，詢問她匯款用途，細問之下疑似假投資，直覺有異報警，成功攔阻一椿詐騙案。

台中市警二分局永興派出所巡佐何宗文、警員林嘉政20日下午接獲報案趕赴現場，婦人表示50萬元是要匯給急需用錢的親戚，就在行員協助填寫匯款單時，發現款項是匯往個人帳戶，並非正常投資的公司帳戶，再看到婦人手機對話紀錄，疑似是要求加碼投資的訊息，明顯與所稱借給親戚有所出入。

警方立即向婦人解釋此為最近當紅的假投資真詐騙手法，「這筆錢只要一出去，百分之百拿不回來了！」經員警及行員苦口婆心解釋說明，婦人才恍然大悟，原來自己遇到詐騙集團，怕被家人責備，還一再要行員及員警不能讓她的家人知道，讓眾人啼笑皆非。

婦人說這陣子因膝蓋受傷、脊椎疼痛在家休養，無聊就上網打發時間，看到「短期內可獲利翻倍」廣告心就癢癢的，差點就上當，成為詐騙集團的囊中物，婦人相當感激行員的細心觀察及警方耐心解釋，保住她辛苦積蓄。

分局長陳家銘表示，投資前務必「停、看、聽」，若對方聲稱投資能穩賺不賠務必提高警覺，審慎確認是否透過合法的交易平台或機構，千萬不要貿然聽信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。