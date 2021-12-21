大陸國家統計局21日發布《中國婦女發展綱要（2011—2020年）》期終統計監測報告，各類高等教育中女生占比均超過男生。《綱要》實施以來，中國高等教育得到快速發展，女性接受高等教育機會不斷增加；多管道、多形式為貧困和身心障礙女大學生提供資助，女性平等接受高等教育得到有力保障。

《綱要》稱，2020年大陸高等教育毛入學率為54.4％，比2010年提高27.9個百分點。高等教育在校生中女研究生人數為159.9萬人，占全部研究生的比重達到50.9％，比2010年提高3.1個百分點；普通本專科、成人本專科在校生中女生分別為1674.2萬人和450.6萬人，占比分別為51.0％和58.0％，分別比2010年提高0.1個和4.9個百分點。

《綱要》終期統計監測報告指出，為保障婦女權益、促進婦女發展、推動男女平等，中國於2011年頒布實施《綱要》。近期，國家統計局根據《綱要》監測指標資料和相關資料，對《綱要》在健康、教育、經濟、決策和管理、社會保障、環境、法律等七個領域的實施情況進行了終期統計監測。

結果顯示：十年間，《綱要》主要目標如期實現，婦女社會地位顯著提高，促進男女平等和婦女全面發展取得了歷史性新成就，婦女的獲得感、幸福感、安全感顯著增強；但婦女發展的不平衡不充分問題仍較突出，相關領域婦女權益保障工作仍需進一步加強。