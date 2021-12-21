「力靚門」隨著王力宏道歉戰火稍息，大陸又傳明星夫妻檔驚變，章子怡、汪峰雙雙退出共同投資的電影公司，消息傳出引起外界紛紛揣測：「是不是要出大事了？」有人猜猜兩人可能發生婚變？或是因為最近大陸官方在大動作查稅？種種可能性令網民蠢蠢欲動：「不會又有瓜吃了吧？」真相待查證耐人尋味。

日前有細心的大陸網友查到，章子怡、汪峰退出了所投資的電影公司，目前兩人已不再是該公司的股東，而與兩人有相關聯的公司僅剩一家，於是吃瓜網友們紛紛猜測原因可能有幾，例如夫妻關係生變，或是受到最近直播天后薇婭被查到逃漏稅遭罰的影響，趕緊處理稅務上的問題。

章子怡的一舉一動都被外界關注。（圖／微博@章子怡）

據大陸「天眼查APP」資料顯示，章子怡與汪峰原是新影佳映（新沂）電影文化發展有限公司股東，卻在本月17日出現資料異動，發現兩人已悄悄退出新影佳映股東行列；而此後兩人目前有關聯的公司，僅剩下藍山竹（北京）文化傳媒有限公司。

章子怡、汪峰突然退出共同投資公司。（圖／擷自網易娛樂微博）

網友們臆測不斷：「這是離了還是逃稅了」、「不會又有瓜吃吧」、「他倆不會也有事吧？」，還有網友酸汪峰「終於靠自己上熱搜了」、「終於要放手一搏搶頭條了」。由於大陸方前陣子頻打「劣跡藝人」，是否逃漏稅的疑慮不免產生；此外，由於王力宏、李靚蕾鬧婚變的大地震餘波盪漾，也難怪網民紛紛抱持「吃瓜群眾」的八卦期待心理了。