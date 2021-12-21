工商企業呼籲政府通案開放商務人士簽證，行政院副院長沈榮津21日指出，開放商務人士簽證會在春節後研議，也會盡早跟外界報告開放的相關程序。

由工商協進會理事長林伯豐與沈榮津共同主持的「工商早餐會」21日召開，會中，晶華酒店集團董事長潘思亮指出，2022年商務可能由賣方市場轉為買方市場，許多國外商務人士希望能來台落地投資或提供服務，建議府可以通案開放商務簽證及工作簽證，並盡早對外公告，讓有意願來台的企業可以提早準備。

經濟部長王美花回應指出，目前有需要的業者只要願意檢疫，都會協助以專案處理，是否開放通案商務或工作簽證，待年後請相關部會研議。

衛福部次長薛瑞元則回應指出，目前檢疫的能量被春節返鄉的國人給占據，是否通案開放商務簽證仍有待商榷，但是專案部分可擴大開放給各部會決定是否放行。

沈榮津最後結論時則明確表示，開放商務人士簽證會在春節後研議，也會盡早跟外界報告開放的相關程序。