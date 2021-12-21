近期宣布自美股退市的中國最大網約車平台滴滴出行，傳出可能透過介紹形式來香港上市，以滿足港交所的上市要求。

財新網21日報導，消息人士表示，由於滴滴在美上市不足兩年，未能透過第二上市方式來港上市，而雙重上市方式的審查較為嚴謹，多項要求不能獲得豁免。

報導稱，香港審查的嚴謹程度，將視乎會否需要向公眾股東融資，若毋須進行公眾融資，則比較簡單。一名私募基金人士指出，滴滴從美國退市，將面臨來自基礎投資者、監管機構等挑戰，其回港上市之路注定崎嶇。

報導指出，一般以言，以介紹形式上市的股份為公司的已發行股份，因此公司不會發行新股，亦不會籌集新的資金，上市成本比較低。

滴滴今年6月30日在紐約上市，透過IPO籌集44億美元。但在中國政府收緊監管下，滴滴12月初表示計劃從紐交所退市，尋求在香港上市。此前傳出，滴滴已經聘請高盛負責其香港上市的事宜，亦與包括中資銀行在內的其他投行磋商。