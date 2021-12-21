聯電(2303)再傳漲價，市場傳出聯電通知客戶明年3月再度調整代工價格，明年第一季等於漲價兩次，將有利帶動明年第一季業績有望淡季不淡，且漲價將提升毛利率持續向上。

因產能供不應求，聯電持續調整報價，明年1月已確立漲價，且延伸到長約客戶，近日傳出公司通知客戶3月份將全面調升價格，其中8吋約調漲5%，12吋則漲5~10%。

隨著聯電明年第一季漲價兩次，預料聯電明年第一季表現淡季不淡，毛利率挑戰逾40%，本業獲利可望續揚。

聯電11月營收196.61億元，月增2.62%，年增33.52%，創單月新高。公司預計，第四季整體晶圓出貨量季成長1~2%，以美元計的平均銷售價格(ASP)季增1~2%，整體營收可望再創新高。法人樂觀推估，公司12月營收有望續創新高，帶動本季營收有望達財測區間上緣、甚至超標，季增4~5%。

聯電明年第一季持續漲價，顯示成熟製程晶圓仍供不應求，世界(5347)、力積電(6770)等晶圓代工廠也傳出明年第一季將漲價5~10%，有利營運淡季不淡。