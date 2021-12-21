化工股多頭人氣旺盛，中華化(1727)、元禎(1725)及三晃(1721)聯袂衝上漲停，帶動買盤朝化工股匯聚，納諾*-KY(6495)大漲6%以上、永光(1711)、永純(4711)漲幅都在4~5%不等。

中華化生產電子級硫酸為晶圓化工廠製程產品，2019年擴充的產線，在產能利用率逐步提高下，今年上半年營收占比已至27%。目前電子化學品市場需求漸漸增加，公司目前擴產規劃正考慮當中，未來特用化學品將朝高質化產品電子布局，至於電子化學品將持續朝半導體、記憶體、封測前段高階產品布局。

三晃受惠石墨烯材料應用持續發酵，短期股價表現十分強勢，今日強鎖漲停板27.35元，至11:00，買單高掛1.6萬餘張搶著要買。三晃今年銷售量目標抗氧化劑為8390噸、熱可塑性彈性體為3473噸、多元醇(POLYOL)及PU類1916噸、植物及環境保護用藥(含水溶液)523噸、其他特用化學品(交鏈劑、無鹵阻燃劑、電子化學品、成核劑)3088噸、其他類則為581噸。