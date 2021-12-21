來自瑞典的電動滑板車分享公司VOI科技周二發表聲明表示，已經從Raine、VNV全球等投資人獲得融資1.15億美元，讓該公司估值來到超過10億美元。
VOI主要營運業務是在歐洲，主要競爭對手有德國的Tier，美國的Lime和Bird。VOI今年營收成長140%，但該公司至今還沒有出現年度獲利。
財務長Mathias Hermansson說，該公司目前還沒有計畫進入美國市場，跟美國同業相互競爭，但是可以肯定的是，公司在西歐會有很多的投資機會。
VOI希望到2023年只使用歐洲生產的電池，將碳足跡減少50%。
VOI自2018年成立以來，已經從Inbox資本、Nordic Ninja、Stena Sessan、Kreos資本、Ilmarinen、Nineyards、ICT資本等投資人的融資約4.3億美元。
財務長指出，公司肯定會準備上市，但是目前還沒有具體的上市計畫。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。