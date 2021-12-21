美東時間20日，美光科技盤中雖走跌，但因盤後發布的季報優於市場預期，股價頓時也跟著走高上漲。

美國這家全球記憶體晶片大廠，20日美股盤後從收跌1.2%，股價立刻井噴式暴漲約7%。美光預估，財年第2季每股淨利約為1.85美元至2.05美元，營收應可達到73億美元至77億美元左右，明顯高出市場預估每股淨賺1.84美元，以及營收約在72.9億美元。

美光表示，資料中心是記憶體與儲存產品最大市場，預估未來10年內，預計將會看到更大的市場規模。從這次最新季報中可看出，因為雲端需求增加，以及企業加碼投資IT技術下，美光的資料中心營業額大增超過7成。

美光認為，全球供應鏈的問題可在2022年間排除，對記憶體以及儲存產品來說都有加分效果。故預估來年市場對資料中心需求可望大增。

美光專注於DRAM與NAND記憶體晶片產品。DRAM是PC與伺服器中常用的記憶體零件，而NAND則是用在智慧型手機，以及USB等較小型電子裝置的快閃記憶體。與大多數半導體業者一樣，在新冠疫情大爆發期間，記憶體晶片的全球需求量很大，銷售價格也跟著大漲。

美光預計2021年DRAM需求量將增20%至30%之間。到2022年時，美光也預估DRAM市場最好時可望有近20%成長，而對NAND需求應可增約30%。財年首季資本支出為32.7億美元，預估2022 財年大概在110億至120億美元間。

至於這次最新的財年首季財報中，美光淨利為23.1億美元，每股約淨賺2.04美元，而2020年同期為8.03億美元，當時每股盈餘為71美分。在營收方面，美光也2020年同期的57.7億美元，一口氣增至76.9億美元。

同時，產品獲利貢獻度方面，DRAM銷售量佔總營收的73%，即55.9億美元，年增38%，而NAND占比為24%，大約在18.9億美元，也年增19%。