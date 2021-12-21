聯嘉(6288)今年受到缺晶片與缺料影響，11月營收仍低迷，不過，法人估計，在美系客戶調整後，拉貨有逐漸改善，明年第一季營收有機會回到10億元以上表現，2022年加上新訂單出貨，營運將擺脫今年谷底，重回成長軌道。

聯嘉以美系車廠客戶為主，但從去年疫情到今年車用晶片嚴重缺乏影響，加上匯率因素，前三季每股小賺0.07元，前11月營收年減2.75％。

不過，近期車用晶片緩解後，客戶拉貨逐步改善，預期明年第一季改善幅度會逐漸明顯。聯嘉已經取得GM六個專案訂單，燃油車系統與新能源車各占一半，明年第二季陸續出貨，法人估計六個專案每年貢獻營收10億元。

依目前在手訂單排程推估，平均每年可增加營收7到8億元，這兩年因疫情及晶片影響訂單都將遞延至2022、2023年出貨，明年起營收看好20到30％成長。

聯嘉除了2017年透過專利產品Flexible Uniflex技術取得Tesla Model 3的尾燈與行李燈訂單並於2018年出貨，Tesla也取得電動車廠Rivian、Fisker訂單，加上美國目標2030年攻占全球新出產電動汽車和卡車市場的一半，聯嘉長期展望樂觀。

聯嘉美國的密西根廠第一期的SMT產線遞延一季，12月初正式生產，目前兩條產線，2022年將再增加2到3條產線，2023至2024年完成8條產線，全產每年可貢獻22到23億元。

由於遞延的專案都將在明年開出，加上新能源車的需求大增及新產能開出，即使聯嘉今年獲利是上市掛牌以來的谷底，法人估計明年獲利將可回到2019年時的水準，若晶片供應順利，營運有機會挑戰新高。