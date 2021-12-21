距離台中市第二選區立委補選剩下不到三周，國民黨候選人顏寬恒陣營的發言人白喬茵，今（21）日接受電台專訪，談到顏寬恒陣營發放洗潔劑遭指涉嫌賄選一事，她表示，從炒米粉事件開始，對方陣營就是要堆疊「你們就是有錢」的概念，就算最後不起訴，但抹黑了、髒水也潑了，公道誰來還呢？

白喬茵今在廣播節目《嗆新聞》中表示，一罐16、17元的清潔劑怎麼可能達到賄選，目的就是從炒米粉事件開始，到現在疑似送太貴的贈品，就是要堆疊「你們就是有錢」的概念。她強調，候選人本就該受到大眾檢驗，但檢驗的內容是否真實才要回應，如果無中生有、編故事隨便潑髒水，就是民主倒退。

顏寬恒陣營的發言人白喬茵，今接受廣播節目專訪，談中二選區補選。（圖／摘自嗆新聞YouTube）

對於公投結果，白喬茵認為對國民黨而言，「其實沒有很慘」，同意與不同意的差距並不大，特別是國民黨沒有像民進黨投入那麼多的資源、金錢等；至於是否對立委補選有衝擊，她坦言，民進黨現在的「勢」比較好，但顏家這棵樹如果紮根夠深，就不會被吹倒，且中二選區藍綠對決不是太鮮明，所以不見得會被公投影響。

此外，有關近期地方人士、特定媒體不斷質疑，1999年顏家菲傭輕生事件，白喬茵表示，指控方目前沒有任何證據，據她了解，被菲傭砍傷的服務處助理當時就讀大學，案發時她在講電話，突然就被攻擊開始噴血，馬上到對面攤商求助，並打電話給服務處主任協助處理，服務處主任趕抵現場後都找不到菲傭，最後才在菲傭房間找到人，但已經發生不好的狀況，立刻報警處理。

白喬茵也說，當時菲律賓官方也高度關切，現場的服務處助理也被帶去測謊，被砍傷的助理手上現在都還有疤痕，另一位服務處主任則因為懷孕無法測謊，去扯內臟消失更是無稽之談，且都已經結案了，真相就是真相。

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