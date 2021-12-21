國民黨主張公投四個同意失利，外界好奇新北市長侯友宜對於黨內公投結果不理想的看法為何？侯友宜今表示，他相信大家都會自我檢討，包括他本人也要自我反省檢討，檢討過後一切要放下，團結往前走，只有努力做出人民期待所託付的責任，這才是我們要的。

侯友宜說，每個人有權有責，中央有自己的權利，但也有相對的責任，公投結果出來後，中央更應該告訴我們，萊豬的把關如何做到更好，電力的問題會不會影響到產業發展，針對國家的安定大家如何團結往前走，是每個人都要思考的，包括中央、包括地方，大家還是要齊心齊力，為人民做出有感的政績，尤其還是講一句，民眾會關心的是薪水、物價、經濟、防疫，這些才是民眾要的，所以大家努力朝這方向做。

另外針對黨內有聲音，要求他幫忙中二選區補選站台；侯友宜回應，整個選舉的過程中，我們都會用黨的角色裡面，每個人做好自己的角色，每個人把自己的角色做好，贏得民眾信任，這才是最重要的。