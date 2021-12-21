新北耶誕城25日下午2時至8時將在新北市民廣場舉辦愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」活動，延續東京奧運及全國運動會風潮，現場設置48個「讓愛動起來」的二手好物義賣攤位，不少運動員共襄盛舉捐出簽名球等物，現場消費滿100元可獲得1點，集滿5點可參加抽獎活動，獎項包含LG掃拖機器人、奈米吹風機、氣泡機、震動按摩槍等。

新北市環保局表示，今年向各界發出二手好物召集令後，獲得廣大迴響，包含擁有小聯盟經驗的職棒選手陳俊秀、高國輝、江少慶、前SBL球星吳永仁及奧運國手蔡明諺、蘇麗文及劉威廷等知名運動員也共襄盛舉，捐出簽名球、球棒及運動用品，而新北市柔道明星蔡明諺也將蒞臨現場，帶來曾陪他經戰大大小小的柔道比賽的戰袍，進行二手好物拍賣，響應環保做愛心。

此外，現場也有許多經過各區清潔隊修繕達人巧手修復後的物資，例如腳踏車、烤箱、電鍋及電扇等小型家電類，還有樂器、玩具及玩偶等，種類包羅萬象。

環保局表示，當天現場除義賣活動外，也安排了一連串的精采表演，首先由丹鳳中學擊鼓隊以雷霆萬鈞的鼓陣揭開序幕、小朋友們最喜歡的「momo親子台」大樹哥哥與櫻花姐姐也跟大家一起歡樂過聖誕，「天馬戲創作劇團」也帶來的魔術、雜耍、小丑、特技與馬戲表演，晚間7時至8時還有結合舞蹈與音樂的環保親子劇「魔法奇遇記」。

環保局補充說明，為促進縣市交流，活動當日也邀請彰化縣政府一同響應，現場將販售彰化的芭樂、葡萄、小番茄等水果，也有蒲燒鰻、烏魚子、魚鬆等漁產及休閒農場的特色產品