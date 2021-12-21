製程自動化感測器及流量計廠桓達拜美國、德國子公司MUTEC及台灣業績增長所賜，前11月合併營收達11.42億元，超越2019年度11.06億元，締造史上新高紀錄。今年營收及獲利，改寫雙雙飆歷史新高。

桓達今年感測器及流量計訂單持續增長主要集中在半導體、石化業、水處理等行業，目前在手訂單長達半年以上，其中美國目前訂單能見度看到明年上半年，目前接單金額突破新台幣1億元；德國子公司Mutec今、明兩年訂單及營收持續成長，今年營業額突破1億元，獲利也創歷史新高；台灣市場也大幅年增長二成，海外經銷商去年受疫情影響，雖衰退二成，今年預計年成長二成。大陸市場佔桓達營收比重達四成，去年疫情緩和後訂單顯著成長，今年成長幅度較小，年增8％。

桓達第三季EPS由去年同期1.8元增加至2.05元；前三季EPS從去年同期3.82元攀升至4.85元，雙雙改寫同期新高。11月合併營收1.26億元，年成長45.21％；前11月合併營收11.42億元，年增26.49％，改寫營收歷史新高。