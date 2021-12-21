美國政府接連出招，對中概股的管制逐步收緊。美國證券交易委員會（SEC）於美東時間20日發布新指引，要求在美股上市的中國公司，須向投資人公開更多和更具體的潛在風險。其中，包括「特殊目的收購公司」（SPAC）也須披露金主或大多數管理層是否長駐中國，以及併購目標是否位於中國境內。

香港信報21日報導，SEC負責審計公司申報的部門表示，近期發生的事件，突顯投資於中國公司或大部分業務在中國境內的企業所帶來的風險。鑑於有關憂慮，SEC因此向這些公司發函，要求更具體和更突出披露公司在中國面對的法律和營運風險，而且公司應在年報或招股章程補充說明等文件中，納入這些需要披露的內容。

此外，對於近年市場盛行的SPAC借殼上市的模式，SEC也表示，企業應該明白揭露利用空殼公司上市的相關資訊，包括在年報或說明欄補充資訊。稍早前，SEC主席Gary Gensler曾經提出警告，美國投資人可能不曉得自己投資的公司和中資企業有關聯。