王力宏和李靚蕾離婚風波延燒3天，雙方隔空對戰、炮火猛烈，「蕾神之錘」完勝「宏慌之力」，最後，王力宏在昨（20日）認錯道歉，承諾把豪宅「吾疆」過戶給李靚蕾，並宣布暫時退出演藝圈，「蕾宏之戰」暫時落幕，而受王力宏離婚事件影響，大陸明星夫妻檔杜淳、王燦就被網看衰是下一對鬧婚變的夫妻，對此，妻子王燦也展現高EQ正面回應。

大陸男星杜淳外型俊帥、演技精湛，他在2003年以電視劇《漢武大帝》，演活青年皇帝漢武帝，也讓杜淳就此打開知名度，杜淳演藝作品橫跨大小螢幕，而他並在今年元旦閃電宣布結婚喜訊，與素人妻子王燦生下女兒，幸福組成一家三口，由於一個是演技型男、一個是素人妻子，男強女弱的形象，也讓小倆口的婚姻時常被酸，女方還成為酸民攻擊的對象。

杜淳和王燦甚至被網酸「坐等離婚」，杜淳隨即回嗆「惡毒的女人沒好下場」，而近期受王力宏離婚風波影響，就有網友勸王燦「看好你老公，相信你的實力」、「工作起來，不要像王靚蕾（李靚蕾）一樣」、「感覺這個嫂子也是狠人，被欺負也會手握驚天之錘」、「看好杜淳」。

面對網友不懷好意的留言，對此，王燦也大方回應，自己一直都有工作、經濟獨立，王燦並表示，杜淳很潔身自愛、會拿捏好分寸「人跟人不一樣，我老公不需要看」，至於網友勸他要像李靚蕾一樣有智慧，王燦則說，智慧是留給她工作用的，高EQ回擊酸民。