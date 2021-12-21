台灣有史以來最大開發案桃園航空城計畫，第一期徵收範圍戶數3000多戶、徵收面積多達2599公頃，其中十多位被徵收戶因不願被強制納入徵收提告，台北高等行政法院21日開庭，他們請求法官徵收處分，律師也請法院停止訴訟、聲請釋憲，早日廢除「區段徵收」。

目前內政部拍版定案的徵收範圍影響戶數共3600戶，約1萬5000人，這些區域包括航空城附近的竹圍街、海山路、自強社區、漁港路兩側、埔心三塊厝庄等聚落，近期傳出有不少居民反對徵收，環保團體也質疑徵收計畫是台灣歷史上嚴重的人權侵害事件。

十多位被徵收戶的律師團代表熊依翎表示，被徵收戶認為航空城的土地徵收，缺乏公益性、必要性，並有諸多瑕疵而有重大違法情事，他們經向行政院提訴願，今年5月遭駁回後，決定打行政官司，請求法院撤銷徵收處分。

北高行政法院21開庭，熊依翎律師表示，「區段徵收」制度持續在台灣各地引起爭議，因區段徵收對於人民財產權跟居住自由是完全剝奪，且具有移轉人民財產權予其他私人的非公用性質，並不具備「極重要的公益目的」。

熊依翎律師，主張區段徵收制度顯與憲法保障平等權、生存權及工作權、財產權以及比例原則明顯有違，在航空城開發案中更能凸顯上述的種種問題，僅僅為了興建機場第三跑道，卻連帶徵收2599公頃的私人土地。

律師指徵收面積之大、查估作業之繁複，更迫使民航局及桃園市政府將土地與地上物分開徵收，也嚴重侵害土地所有權人請求補償的權利，期待法院可裁定停止訴訟，為爭論已久的區段徵收制度聲請釋憲，讓違憲的區段徵收制度能夠被廢止。