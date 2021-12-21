復刻日本傳統職場文化，乾杯集團今日宣布攜手日本House好侍食品公司，於旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」、「麻辣45」、「高木食堂」6大品牌，一同推出「飲み会(Nomikai)」企業聚餐方案，享日本人氣飲品「薑黃之力」招待，期望能為台灣掀起一波聚餐商機。

疫情雖趨緩，不過仍有公司持續採用宅家辦公模式，即便工作可以透過網路的溝通來完成，但人與人之間隔著螢幕，還是少了一份真實的感受。

為了重拾同事之前的互動和默契，乾杯集團決定與生產日本暢銷冠軍商品「薑黃之力」的House好侍食品公司，共同推出日本職場文化獨有的「飲み会(Nomikai)」活動，搶攻接下來農曆年前後的尾牙及春酒商機。

乾杯集團董事長平出莊司表示：「同事彼此見面互動所帶來的情感是無法被取代的，希望公司行號在乾杯集團旗下餐廳聚餐，不僅能在輕鬆的用餐氣氛下互動交流、培養感情，同時也期望繼續活絡餐飲市場，共同為台灣加油！」

乾杯集團攜手日本House好侍食品推出「飲み会」企業聚餐方案，將日本職場獨有的「飲み会(Nomikai)」文化風潮帶到台灣。下班後與同事、上司到居酒屋喝一杯，是許多日本上班族的生活寫照，「飲み会(Nomikai)」職場文化的出發點，是為了利用聚餐帶來的輕鬆氛圍，讓職場夥伴之間打開心房暢聊，將平日裡不敢吐露的心聲表達出來，加深彼此的連結，進而達到公司內部交流的目的。

即日起，兩人以上於周一到周五營業時段，凡至乾杯集團旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」、「麻辣45」、「高木食堂」六大品牌任一分店聚餐，與分店主管交換一張公司名片，並同意店鋪夥伴拍下與同事友人共同舉杯乾杯的照片，提供在官方Facebook粉絲專頁分享使用，即可享有乾杯集團招待一人一瓶「薑黃之力」。

「薑黃之力」是一款在日本熱銷多時的人氣飲品，用「秋薑黃」濃縮製成的薑黃萃取飲料，比其他種類薑黃飲料來得更為豐富，補充元氣更有感，喝起來清新微甜、順口，加上鋁罐包裝輕巧便利，不僅是日本熱門的薑黃飲品，更是日本上班族可以歡快聚餐的好夥伴。

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