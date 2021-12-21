北捷表示，12月24日起將於台北捷運線上商城、台北捷運官方直營店蝦皮商城開放預購。（台北捷運提供）

為回饋民眾，北捷開放商品預購前900組，單筆購買4組即贈25周年口罩2片，採隨機出貨不挑款式，送完為止。（台北捷運提供）

繼年初發行通車25周年列車聲光立體悠遊卡後，台北捷運公司今宣布推出「台北捷運車廂3D造型悠遊卡歡樂版」，外型採活潑的塗鴉色塊設計，感應閘門時即可發出聲光效果，即將於12月24日早上10時於台北捷運線上商城、台北捷運官方直營店蝦皮商城開放預購，每組490元、每人每次限購4組。

北捷指出，「台北捷運車廂3D造型悠遊卡歡樂版」無須安裝電池，感應閘門即可發出聲光效果，外觀設計以25周年列車聲光立體悠遊卡造型，採用藝術家塗鴉色塊設計概念，呈現晴朗鮮明視覺感，並搭配捷運轉乘音樂，打造歡樂氣氛。

北捷表示，12月24日起將於台北捷運線上商城、台北捷運官方直營店蝦皮商城開放預購，商品規畫採預購、分批出貨方式，首批將於今年底陸續出貨，其餘部分則於明年2月中旬後陸續出貨，先搶先贏。

為回饋民眾，北捷開放商品預購前900組的民眾，只要單筆購買4組，即贈25周年口罩2片，採隨機出貨不挑款式，送完為止；預購期間消費滿千還可參加抽獎，名額共3名，將各送1組台北捷運車廂3D造型悠遊卡歡樂版。

北捷指出，台北捷運線上商城年末將推出3項優惠，首先是推薦好友購物的推薦禮，推薦者本人可獲得50元購物金；另則是LINE POINTS加碼，只要於明年1月3日至16日於線上商城下單即可參加，共抽出35名得獎者，獎項分別為10點20名、50點10名、100點5名。

上述得獎者可於明年1月20日至26日參加呼朋引伴小遊戲，每人再邀請3位好友加入「台北捷運生活讚LINE帳號」，得獎者可再獲得15點LINE POINTS。

此外，台北捷運官方直營店蝦皮商城也有貼文牆遊戲互動，只要關注、留言、標記好友，完成指令後即可獲得抽獎資格，名額共2名，各送1組台北捷運車廂3D造型悠遊卡歡樂版；新年開工也有優惠券，明年1月3日限時限量發送100張「折抵50元優惠券」，消費滿199元可現折。