台中角頭「要命小方」方敏懿的兒子常偉政，因自組詐騙集團，還涉入內部黑吃黑及債務等問題，在2017年1月間遭綽號「豹子」的涂皓鈞等人擄走遭痛毆並被拘禁在汽車旅館，要求家屬付500萬贖人，14小時後才被警方救出。但常男身揹四條刑案，3年多前遭判刑確定後未入監執行，遭到多個地檢署通緝，昨晚終於在台中落網。

常偉政原本繼承父親衣缽加入詐騙集團，2013年就出來後來自立門戶，找人假扮大陸公安、金融監管局，以涉洗錢案需 監管帳戶為由，詐騙廣東、福建、浙江一帶的民眾。他旗下的「車手 頭」十多人；每人各自再管理5至10名車手，成員超過百人，是規模極為龐大的詐騙集團，當時至少詐騙逾億元。

台北市萬華分局佈線多時，在2015年中秋節前夕發現常男在台中七期豪宅內詐騙總部與十餘名幹部開會， 研究假期如何促進業績，立刻閃電破門，起獲來不及分掉的10萬現金、28支詐騙電話、厚達百頁的教戰守則，另有開會時助興用的搖 頭丸、K他命。

常偉政交保後，在2018年期間陸續犯下多起傷害及妨害自由、詐欺等案，並將法院判刑，但常並未準時入監報到執行，反而選擇逃亡一途，因此遭到多個地檢署通緝。

台中市豐原分局經過數個月佈線，發現常男躲藏在一棟民宅，且有父親的小弟及友人負責接濟，昨天趁著她與女友外出買午餐時，當場將常男逮捕並押送台中地檢署執行。