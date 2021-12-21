BREAKING: USS Connecticut (SSN 22) Seawolf-class nuclear attack submarine leaving San Diego and facing a rocky voyage - December 15, 2021 #ussconnecticut #ssn22 pic.twitter.com/UtvNfqGsww — WarshipCam (@WarshipCam) December 15, 2021

在照片和船隻追蹤數據紛紛浮現後，美國海軍證實，在南海下潛時受重創的海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）歷經近3個月後，終於輾轉返抵華盛頓州布雷莫頓（Bremerton）母港。

據《動力》（The Drive）網20日報導，「康乃狄克」號是在上周離開加州聖地牙哥，以返回布雷莫頓，進行廣泛的維修。雖然它受損的確切狀況還不清楚，但在聖地牙哥拍攝到的照片和影片證實，艦艏受重創，損及壓載艙，整個聲納罩掉落。此外，還有消息傳出，艦身底部部分受損，以致它無法潛航。

US Navy Submarine Connecticut at Naval Magazine Indian Island Sunday 3PM with US Coast Guard and Tugs pic.twitter.com/CQrgqoqMx3 — Public Records Sourcerer (@drimcalban) December 19, 2021

Another interesting sighting on this snowy morning. Submarine stopped off Manchester - possibly USS Connecticut, finishing its journey home after hitting an underwater mountain in October https://t.co/9i5lHS47Dx — West Seattle Blog (@westseattleblog) December 20, 2021

而「康乃狄克」號返港後，美國海軍終於能專注進行複雜的修復作業，設法讓它重新服役。由於美國海軍只有3艘海狼級潛艦，修復作業昂貴而費時是可以想見的。無論如何，美國太平洋艦隊潛艇部隊發言人菲爾姿（Cindy Fields）說，目前「康乃狄克」號狀況安全而穩定。