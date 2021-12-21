中市北區長青、立人、明德、明新等4里自來水管大多為民國76年至85年左右埋設，因為管線老舊、水壓低、造成供水量不足，經立委莊競程與台中市議員曾朝榮爭取，自來水公司第四區管理處21日舉行工程動工說明會，汰換管線總長度15942公尺，預計112年4月底完成汰換。

北區中清路一段、漢口路三段及太原路一段等汰換管線工程動工說明會，21日在北區太原路一段與太原四街口的綠園道舉行，包括自來水公司第四區管理處副處長張子中、市議員曾朝榮、立委莊競程服務處主任蔡碧玉、負責工程施工的聯揚營造有限公司董事長傅義信，以及長青、立人、明德、明新等4里里長、里民近百人參加。

曾朝榮說，配管老舊破損，爭取管線汰舊換新，改善民生用水水量及水壓、降低漏水率，符合環保與安全性，對當地住戶是一大佳音。

蔡碧玉表示，台中市北區為開發較早期的區域，施工的區域，自來水管線大多為民國76年至85年左右埋設，近年來因為新建大樓戶數逐漸增加，自來水水壓呈現不足現象，經加壓處理又因管線老舊，經常破管漏水，造成民眾不便，經立人、長青、明新、明德四位里長向立委莊競程陳情反映後，莊競程立即向自來水公司爭取經費進行規劃，終於順利動工。

張子中指出，施工的區域，自來水管線已逾使用年限，恐有漏水、破管之虞，因此規劃將自來水配水管線汰換為較具延展性、耐用、防漏之延性石墨鑄鐵管(DIP)，避免日後供水調節水量不足或破管缺水，影響民生用水。

這次工程範圍，包括北區武昌路、漢口路三段與太原路一段周邊範圍，汰換戶數達1732 戶，預計於112年4月底完成汰換工程，工程經費為1億8663萬元，由台水公司全額負擔。