21日受環境風場為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件差，污染物稍易累積。依10時監測結果，宜蘭及花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，21日受南方雲系北移影響，易有短暫雨可能有局部較大雨勢，但仍須視實際降雨情形而有差異。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級，中南部地區風速偏弱，污染物較易累積，北部、中部近山區凌晨至上午仍有機會達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來一週，21日至22日受南方雲系北移影響，全臺降雨機率高，受降雨洗除作用影響，空氣品質普遍佳；23日至24日環境風場逐漸轉為弱東北風，雲嘉南以南位下風處，污染物稍易累積；25日至26日東北季風增強或大陸冷氣團南下，雲嘉南沿海地區須留意地表揚塵影響空氣品質。