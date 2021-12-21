央行近一年持續祭出四波打炒房措施，緊縮房貸成數、提高利率，不過根據最新調查顯示，台北市這三路段，貸好貸滿！包括北投區光明路、文山區景華街、士林區福港街，這三個路段，貸款成數高居全台北市之冠。

第一建築經理公司今（21）日公布最新調查，根據財團法人金融聯徵中心資料，今年台北市第三季貸款成數最高的前三名路段，由北投區光明路成數79.5%奪冠，平均核貸利率1.29%，也是北市最低。

排名第二的是文山區景華街，貸款成數78.9%、利率1.31%；第三名為士林區福港街，貸款成數78.2%、利率1.34%。

第一建經研究中心副理張菱育表示，北投光明路串聯捷運北投站及新北投站，路段上有各式店家、銀行、郵局，是北投區主要的大動脈；文山區景華街近捷運景美站，區內有明星學校靜心高中及附設國中小學，還緊鄰景華公園，路段上店家林立，不少孟母此購屋，市場供需價格穩定；至於士林區福港街，則緊鄰百齡國小、附近有逾萬坪的前港公園。

張菱育分析，台北前三名路段都有幾項共通性，包括近捷運、公園、學校等，這些路段屬於自住需求穩定，也最符合首購市場，因此能取得較高的貸款成數與享有首購低利優惠。

至於在央行限貸令之下，由於豪宅、商辦多Ｍ南港經貿二路的貸款成數，則是台北最低！

調查顯示，台北市貸款成數最低的路段，為南港區經貿二路，僅56.7%，其次為豪宅林立的中山區明水路，和萬華中華路，都在六成左右，且這三路段貸款利率都偏高，平均鑑估值也都在兩千萬元以上。

張菱育分析，南港區經貿二路有「大同璽苑」、「日昇月恆」等破億豪宅，明水路也是大直豪宅區，中華路也是萬華商業區主路段，這些區段都是以高價豪宅、商辦、店面為主，且屋主多半也是持有兩戶以上的高資產族，因此普遍成數偏低。

日前央行祭出第四波房市選擇信用管制措施，購置高價住宅，自然人已有2戶以內房貸從5.5成降為4成、第3戶以上降為4成，且都無寬限期，而商辦貸款成數大多在6.5~7成左右，也比一般住宅還低，豪宅限貸與商業貸款低，導致這幾個路段成數也偏低。

第一建經總經理謝萬雄分析，根據銀行法第72條之2有關「住宅建築及企業建築放款」的限額規定，銀行對購置興建的貸款餘額，不可超過存款與金融債的30%，若銀行放款接近滿水位，多少會產生排擠效應，有些銀行甚至只將額度僅保留給VIP客戶

謝萬雄指出，銀行評估貸款條件有三大方面，包括「物件地段」、「信用狀況」、「財力條件」，各方面越符合條件者，銀行給的貸款條件就越好，這次央行加重房市管制措施，且明年應有升息變化，銀行放款趨於保守，建議購屋族自備款應該要抓三成甚至更多，出價前應要先了解往來銀行的貸款評估狀況，避免因貸不滿，而陷入買到了卻繳不起的窘境。