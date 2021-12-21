在半導體類股領軍下，連跌兩天的日股在21日出現反彈。早盤結束時，日經指數收28496.83點，漲559.02點或2%。東證收1974.19點，漲32.86點或1.69%。

三菱日聯國際資產管理認為，對目前影響歐美較多的Omicron，日股前兩天反應過度下跌近4%所以是超跌。到目前為止，日本還沒有出現很多Omicron感染病例。另外，日本股票也相對較便宜。

剛在20日美股盤後公布季報的美光，除業績超乎市場預期外，對未來展望也樂觀看待。因此，日本晶片廠的股價也被帶動。東京威力科創漲3.74%，愛德萬測試漲4.31%，信越化學也漲2.11%。

製藥類股IPHAM漲1.99%，鹽野義製藥更是大漲6.82%，因日本當地媒體報導稱，初步研究這兩家的抗疫藥物對Omicron有效力。至於其它醫藥股，第一三共漲3.57%，但安斯泰來製藥卻跌0.22%。

體育用品製造商亞瑟士在美國耐吉釋出財報好消息後，也上漲4.53%。

日經指數中，雅虎日本Z控股跌2.26%，表現最差，其次是三菱綜合材料跌1.08%，新生銀行也跌0.93%。